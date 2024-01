‘Agenzia di viaggi Stranimondi’, di L.D. Lapinski

Il Multiverso è di nuovo in pericolo! Solo la giovane Flick e Jonathan Mercator dell’Agenzia di viaggi Stranimondi possono salvarlo. Quando la Regina dei Pirati li convoca alla Frattura (un mondo parallelo dove il mare sta sparendo nel nulla) i due saltano dentro una valigia magica e... finiscono subito nei guai! Qualcuno ruba la loro valigia, unico mezzo per tornare a casa, scoprono che il pianeta è abitato anche da misteriose creature acquatiche, e un segreto sul suo passato cambierà per sempre la vita di Flick...

Agenzia di viaggi Stranimondi

L.D. Lapinski

Terre di mezzo editore

ISBN: 9791259960900

Pag. 192 - 16,00 €