‘Alla ricerca dell’uccello arcobaleno’, di Nora Brech

La professoressa Piuma, esperta ornitologa, è disperata: il meraviglioso uccello arcobaleno è in via di estinzione, e lei ne ha trovato soltanto un esemplare maschio!

Per fortuna i suoi amici Kim e Carl decidono di aiutarla e partono alla ricerca di una femmina.

Sarà un viaggio avventuroso tra specie mai viste e paesaggi lussureggianti, in nome dell’amore per la natura!

Nora Brech è un’autrice e illustratrice norvegese, nata nel 1988. I suoi albi hanno avuto grande successo in Norvegia, e sono stati tradotti in numerosi Paesi. Con Terre di mezzo Editore ha pubblicato anche Compleanno al Polo Nord, un’avventura sull’importanza di preservare la biodiversità e l’ambiente che ci circonda.

Alla ricerca dell’uccello arcobaleno

Nora Brech

Terre di mezzo Editore

ISBN: 9791259960740

Pag. 48 - 16,00 €, età 5+