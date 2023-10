‘Amico albero’, di Sara Donati per Terre di mezzo editore

Nel cuore del bosco, un bimbo-elfo si avvicina con curiosità a un albero maestoso. Lo saluta, lo stringe, lo esplora con tutti i sensi. Si abbandona con fiducia al suo abbraccio di foglie, di corteccia, di muschi immaginando di trasformarsi in uno scoiattolo che salta tra i rami, oppure un orso che si gratta sul tronco. Al tramonto, il richiamo di casa lo riporta alla realtà. Ma il piccolo sa che potrà sempre tornare dal suo amico accogliente e silenzioso.

Le delicate illustrazioni ad acquerello catturano la varietà di sfumature dei colori del bosco e celebrano il profondo senso di benessere che ci regala l’immersione nel mondo vegetale.

Sara Donati, illustratrice e atelierista, vive in provincia di Brescia. Oltre a scrivere e disegnare le sue storie, ama proporre laboratori per tutte le età, dove scambiarsi esperienze su educazione, creatività e arte. Ha una vera passione per gli insetti, le cose invisibili e quelle piccole, a cui fare attenzione.

Amico albero

Sara Donati

terre.it

ISBN: 9791259961266

Pag. 40 - 16,00 €