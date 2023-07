‘Björn. A cosa serve un amico’, di Delphine Perret

Nella foresta, Björn e gli altri animali giocano a nascondino con un ornitologo, aprono un ristorante, progettano persino di scrivere un libro. Ma viene anche il momento di fermarsi, ammirare insieme i colori del tramonto, o seguire il volo di una splendida foglia rossa portata dal vento.

Sette nuove storie, buffe e delicate, che celebrano le piccole grandi gioie dell’amicizia e della vita all’aria aperta.

Delphine Perret è laureata in design alla Scuola di arti decorative di Strasburgo e vive a Lione. È autrice e illustratrice di numerosi libri per ragazzi, pubblicati in Italia e all’estero. Con Terre di mezzo Editore ha già pubblicato Björn. Sei storie da orso, Björn. Una primavera di scoperte, L’estate più bella e Tutto comincia da un punto.

Il primo libro delle avventure di Björn ha vinto il Prix Sorcières 2017, conferito dall’Association des librairies spécialisées jeunesse e dall’Association des bibliothécaires de France e il Premio Pépite 2016 al Salon de la presse jeunesse di Montreuil. È stato inoltre inserito tra i White Ravens 2017, selezionati dalla International Youth Library. È stato tradotto in spagnolo, olandese, polacco, cinese e turco.

Björn. A cosa serve un amico

Delphine Perret

Terre di Mezzo

ISBN: 9791259960252

Pag. 64 - 12,00 €, età 5+