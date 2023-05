‘Avere Tempo’, di Pascal Chabot

Cos’è questo bene di cui lamentiamo continuamente la mancanza? Forse è il tempo di qualità. E come trovarlo? La nostra civiltà, ci dice Pascal Chabot, vive sotto quattro regimi temporali che si scontrano: Fato (imperativo biologico della vita fino alla morte), Progresso (imperativo del futuro), Ipertempo (tirannia del presente e tecnocapitalismo: il tempo è ovunque e da nessuna parte) e Scadenza (conto alla rovescia verso la catastrofe ecologica). Prima d’ora nessuna civiltà ha sperimentato l’antagonismo di tante concezioni incompatibili del tempo, che il più delle volte si uniscono contro di noi e che dobbiamo tuttavia conciliare per portare avanti le nostre esistenze. Perché il nostro atteggiamento nei confronti del tempo ha un impatto profondo sulle nostre vite: navighiamo tra nostalgia per il passato, dipendenza dal presente e speranza per il domani. Ma quale temporalità dovrebbe essere preferita? La sfida, sostiene l’autore, è costruire una saggezza del tempo commisurata alle questioni attuali: una cronosofia.

Avere Tempo

Pascal Chabot

Treccani Libri

ISBN: 9788812010493

Pag. 176 - 17,00 €