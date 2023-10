‘Babysitter’, di Joyce Carol Oates

Tra il 1976 e il 1977, a Oakland County, nei dintorni di Detroit, un serial killer soprannominato dalla polizia “Babysitter” uccide soltanto ragazzini, colpendo nei quartieri dell’alta borghesia. Hannah Jarrett, ricca e desiderabile casalinga di trentanove anni con due figli, ha un appuntamento in hotel con Y.K, un uomo che ha incontrato durante una raccolta fondi, di cui non conosce il nome ma che, dopo averle sfiorato il polso con le dita, la trascina nel suo primo adulterio dopo undici anni di matrimonio con il marito Wes. Ben presto, però, le strade di Babysitter e dei due amanti clandestini sono destinate a incrociarsi, e verranno a galla le verità sui brutali omicidi e sui segreti della buona società di Oakland. In questo libro, che è una corsa sfrenata nei meandri più profondi e scomodi della nostra mente, Joyce Carol Oates tesse una trama febbrile attorno a un fatto di cronaca nera realmente accaduto e si conferma, ancora una volta, eccezionale esploratrice dell’animo umano.



Babysitter

Joyce Carol Oates

La Nave di Teseo

ISBN 9788834613559

Pag. 544 - 20,90