‘Benny cerca famiglia’, di Dea Loher e illustrato da Horst Hellmeier

L’orso Benny vive nella terra dei “Ghiacci Perenni”, ma il lastrone su cui era seduto gli si sta sciogliendo sotto al sedere e deve partire alla ricerca di una nuova casa.

Incontra la gallina Polly, che è un’ottima amica e lo accoglie nel suo paese (la Pollynesia) e Benny si trova così bene che vorrebbe accasarsi. Ma un orso può covare le uova? Molto difficile.

Ma Benny non vuole estinguersi! I due decidono allora di pubblicare un annuncio: “Allegro e curioso orso polare cerca amica, preferibilmente amante del pesce e con pelliccia!”. E così Benny conosce la giraffa Anni, che però abita in un posto troppo caldo, e la balena Ute, che invece passa troppo tempo sott’acqua. Un giorno arriva la lettera di tale Iiiih, in una busta tutta macchiata... Sarà la volta buona?



Benny cerca famiglia

Dea Loher

Terre di mezzo Editore

ISBN: 9791259960894

Pag. 128 - 14,00 €