‘Che fretta c’è?’, di Yiting Lee

Coniglio propone a Tartaruga di andare insieme a fare una bella gita.

Lui è già pronto da un pezzo e scalpita per uscire di casa. Tartaruga invece fa tutto con calma, ha ancora un sacco di cose da mettere nello zaino...

Anche quando finalmente si parte, qualcuno patisce tutta quella lentezza e il litigio sembra dietro l’angolo. Ben presto, però la giornata prende una piega inaspettata...

Yiting Lee è un’autrice-illustratrice taiwanese che vive e lavora nel Regno Unito. Ama raccontare storie divertenti e imprevedibili, che illustra con tavole ricche di dettagli perché sa che i bambini li amano tanto quanto lei. Questo albo (pubblicato negli Stati Uniti, in Cina e in Corea) è il primo tradotto in italiano.

Che fretta c’è?

Yiting Lee

Terre di Mezzo

ISBN: 9791259961433

Pag. 40 - 15,00 €, età 4+