'Controtempo', di Antonio Tabucchi

Non si sa quasi niente del protagonista, tranne che è diretto a Creta per un convegno. Durante il volo il magazine di bordo gli mostra “le grandi immagini del nostro tempo”, celeberrime o rimaste nelle pieghe della Storia, in una carrellata in cui passato e presente iniziano ad affastellarsi. Giunto a destinazione, di fronte a un bivio, un’energia nuova, quasi una piccola felicità, lo fa deragliare verso l’imprevisto. E il tempo si attorciglia su se stesso fino a confondere la realtà con l’immaginario.

Un racconto ammaliante che condensa in una piccola perla illustrata con delicatezza la poetica dell’ultima produzione di Tabucchi, una profonda riflessione sul tempo, sulle sue magie e distorsioni.

Il libro è impreziosito da pagine in acetato che riportano il ritmo di un antico nastro per organetto meccanico, e che velano e disvelano le illustrazioni durante lo sfoglio.

Antonio Tabucchi. Grandissimo scrittore, critico letterario, intellettuale e traduttore fortemente legato alla cultura portoghese, è il maggior esperto delle opere di Fernando Pessoa. Con il suo romanzo più noto, Sostiene Pereira (1994), ha vinto i premi Viareggio, Campiello, Scanno, il Premio dei Lettori e il Prix Européen Jean Monnet. Nel 2003 ha ricevuto il Premio Salento e nel 2010 il Frontiere-Biamonti. I suoi libri sono tradotti e apprezzati in tutto il mondo e gli sono valsi diversi riconoscimenti internazionali: il Prix Médicis étranger e il Prix Européen de la Littérature in Francia, il Nossack dell’Accademia Leibniz in Germania.

Controtempo

Antonio Tabucchi

Terre di mezzo Editore

ISBN: 9791259961358

Pag. 40 - 12,00 €