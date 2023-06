‘Dar la caccia ai numeri’, di Daniele Gouthier, Massimiliano Foschi

Una raccolta di piccole sfide per la mente, per affrontare in modo giocoso problemi stimolanti e curiosi di matematica elementare. Massimiliano Foschi, vincitore per ben tre volte dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici di Parigi (primo italiano a vincere in tre categorie diverse), assieme al matematico e scrittore Daniele Gouthier, hanno reso la matematica un gioco da ragazzi.

Dar la caccia ai numeri

Daniele Gouthier

Edizioni Dedalo

ISBN 9788822068743

Pag. 184 – 16,00 €, età +12