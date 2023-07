‘Diario di una Schiappa. Colpito e affondato!’, di Jeff Kinney

Diario di una Schiappa, 250 milioni di copie vendute nel mondo, 76 edizioni, tradotta in 65 lingue, compresi il Latino e il Napoletano. Quando Greg Heffley e la sua famiglia partono per un viaggio in camper attraverso il Paese, sono pronti a vivere la più grande delle avventure. Ma le cose non vanno secondo i piani e così si ritrovano bloccati in un campeggio che non è esattamente un paradiso estivo. Le cose peggiorano quando un violento nubifragio li scaraventa in un mare di guai... come faranno a salvare la loro vacanza?

Diario di una Schiappa. Colpito e affondato!

Jeff Kinney

Il Castoro

ISBN: 9788869668319

Pag. 224 – 13,00 €, età 8+