‘Divini rivali’, di Rebecca Ross

Due giovani giornalisti rivali si innamorano attraverso una connessione magica: dovranno affrontare le insidie infernali di una guerra tra divinità per poter sperare di vivere insieme il loro destino. Il primo volume di una saga romantica ed emozionante, in cui l’azione della battaglia e la passione della storia d’amore si intrecciano alla perfezione sullo sfondo di un mondo magico intrigante e ricco di atmosfere d’epoca. Un fantasy epico che si addentra nelle dolorose crepe della guerra per dimostrare quanto può risplendere il potere dell’amore e della speranza.

Divini rivali

Rebecca Ross

Fazi Editore

ISBN: 9791259674760

Pag. 408 - 18,50€