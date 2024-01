‘Dormiglioni’, di Octavio Pintos e Martín Iannuzzi

Dormire è importante tanto quanto mangiare e riprodursi. È uno dei principali meccanismi biologici messi a punto dalla natura. Tutte le specie desiderano dormire, dagli organismi unicellulari a quelli più evoluti. Il polpo sperimenta un sonno profondo, simile a quello degli esseri umani. Le api hanno bisogno di riposare bene, altrimenti potrebbero non riuscire a comunicare in maniera efficace con le altre api dell’alveare, generando piccoli disastri all’interno della loro vita di società. Le formiche, per continuare a lavorare il più possibile, alternano le loro attività con dei brevissimi pisolini, arrivando a farne fino 250 nell’arco di una sola giornata. Lo squalo dorme nuotando. I fenicotteri su una gamba sola. I coccodrilli con un occhio aperto, e il bradipo è quello che dorme più di tutti!

Nelle pagine di questo libro scoprirai i modi più insoliti di dormire di alcuni animali che vivono in regioni molto diverse del pianeta. E imparerai anche tantissime altre curiosità sul loro aspetto e sul loro habitat.

