Un romanzo sulla follia della guerra, ma anche sulla potenza dell’amore e sulla speranza. In un tempo, come il nostro, ancora segnato da troppi conflitti. È "Dove non canta più il cielo" di Luigi Mariani, la storia della guerra in Medio Oriente vista attraverso gli occhi di un bambino di 7 anni. Per scriverla l'autore attinge alla sua esperienza personale, avendo lavorato per anni come operatore umanitario di due Ong in Siria.

La trama

Miracolosamente scampati a un attacco aereo, Samir, di sette anni, e il fratellino Ahmad, di due, si ritrovano soli in mezzo alle macerie. Vengono avvicinati da un uomo, Waleed, che li invita ad andare con lui: li porterà da sua moglie Faya, che si occupa di altri bambini. Samir è diffidente, ma alla fine accetta. Arrivato a destinazione, tutto gli si rivela diverso da come sembra: l’edificio non è una casa ma una vecchia scuola dismessa, e i ragazzini che vi trova non sono figli della coppia ma sono orfani, come lui e Ahmad. E poi c’è un fatto strano: Faya non prega allo stesso modo di Waleed, che si reca in moschea, ma al collo porta una medaglietta con l’immagine di una donna velata...

Dovrà passare del tempo perché il bambino si renda conto di potersi fidare e cominci a guardare al futuro con relativa serenità. Ma tutto sarà sconvolto quando nella scuola farà irruzione un gruppo di miliziani jih?disti. Per Samir sta per cominciare l’esperienza forse più dura della sua giovane vita.

Chi è l'autore Luigi Mariani

Luigi Mariani, laureato in legge, giornalista pubblicista, ha lavorato per circa nove anni tra Turchia, Iraq e Nord-Est della Siria come operatore umanitario per due Ong italiane. Da sempre coltiva la passione per la scrittura; ha pubblicato opere di poesia e racconti brevi. In questo che è il suo primo romanzo, l’Autore ha voluto raccontare le tragedie, ma anche l’infinita bellezza, di una parte di mondo che ha attraversato come operatore umanitario. E soprattutto, come lui stesso scrive alla fine del racconto, ha voluto dare voce ai tanti Samir sparsi nel mondo, con l’augurio “di poter presto tornare a sentire il cielo cantare”.

Dove non canta più il cielo, Luigi Mariani; Edizioni Paoline; pp. 160 - € 15,00