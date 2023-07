‘Fortezza volante’, di Lorenzo Palloni e Miguel Vila

In questo graphic novel distopico Vila e Palloni danno vita a un genere inedito: le insegne del Campari si mescolano alle esplosioni, le divise dei balilla alle valigette dei Men in Black. Con un ritmo alla James Ellroy e suggestioni degne dei grandi cult del cinema fantascientifico, Fortezza Volante unisce sapientemente ciò che conosciamo a ciò che non siamo in grado di immaginare.

Fortezza volante

Lorenzo Palloni e Miguel Vila

minimum fax

ISBN: 9788833894652

Pag. 204 - 20,00 €