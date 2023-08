‘Gli elementi del disegno’, di John Ruskin

Anche nei periodi di più intensa attività, quando dalla sua penna nascevano opere quali i Pittori moderni o Le pietre di Venezia, John Ruskin dedicava diverse ore al giorno al disegno e alla pittura. Rarissimo esempio di teorico capace di tradurre in pratica artistica i princìpi che enunciava, nell'inverno 1856-1857 decise di acconsentire a suo modo alle richieste di tanti aspiranti allievi, e scrisse Gli elementi del disegno. Da allora innumerevoli studenti, dilettanti e artisti di fama hanno letto questo manuale con pari ammirazione, e se l'autore proclamò di avervi trasfuso il metodo di Leonardo, Monet non esitò ad affermare che i nove decimi dell'impalcatura teorica dell'Impressionismo erano contenuti nelle sue pagine. Pagine che, presentandosi sotto forma di lettere a uno studente, prendono le mosse dagli «esercizi preliminari» per poi affrontare il «disegno dal vero», sino ad arrivare ai segreti del colore – per dominarli, avverte, non basterebbe l'intera vita – e quindi all'ultima tappa dell'apprendistato: la «composizione».

Gli elementi del disegno

John Ruskin

Adelphi

ISBN: 9788845930461

Pag. 271 - 12,00 €