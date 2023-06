'Gli Ottanta. L'Italia tra evasione e illusione, di Luca Pollini

La cronaca, i fatti, le mode degli anni Ottanta.

Un decennio complesso, dove la ‘leggerezza’ si contrappone alla ‘pesantezza’ dei Settanta, dove l’evasione e il non-sense si sostituiscono all’impegno e alle ideologie. La cultura diventa ‘usa e getta’, si è convinti di essere moderni, cosmopoliti: in realtà si è un po’ naif, provinciali che imitano lo yuppismo americano. E poi i giovani: una generazione educata a colpi di telefilm, di musica d’evasione, che non si ribella più ma, anzi, sembra perfettamente allineata al sistema. Chi è nato in quegli anni non ha fatto la guerra, né partecipato a scontri di piazza o vissuto il terrorismo, né votato per il referendum sull’aborto. Ma ha dovuto ben presto scontrarsi con il falso mito della leggerezza.

Arricchito dalla prefazione di Claudio Cecchetto, il testo è suddiviso in capitoli tematici: Cronaca, Politica, Cultura, Economia, Radio & Tv, Moda, Sport ecc. Chiudono il volume un prezioso indice dei nomi e alcune pagine dove il lettore può annotare a penna ricordi o riferimenti utili.



Gli Ottanta. L’Italia tra evasione e illusione

Luca Pollini

elemento115 editore

ISBN: 9788899498801

Pag. 448 - 22,00 €