‘I dieci giorni dello scolapasta’, di Daniele Movarelli e Angelo Mozzillo

Nico, Alicia e Luca vivono nella città più noiosa del mondo: non succede mai niente di interessante! Ma un giorno, all’improvviso, gli adulti iniziano a girare con uno scolapasta in testa. Prima il padre di Nico, poi il postino, la maestra e perfino Vanessa Scala, la più famosa influencer d’Italia.

Lo scolapasta sarebbe in grado di proteggere i pensieri da “LORO”, che vogliono manipolare le persone. C’è scritto in rete, quindi sarà vero, no? Ma ai tre amici qualcosa non quadra. Così si mettono a indagare: tra “esperti” sospetti e siti allarmistici, scoprono che dietro la mania per gli scolapasta in realtà si cela un complotto ben orchestrato. Ma da chi, e perché?

Daniele Movarelli è scrittore di libri per ragazzi, copywriter ed enigmista. Ha esordito nel 2017 con l’albo illustrato Quellilà (Giralangolo), ha poi pubblicato albi, prime letture e racconti. Autore della serie 008 (biancoenero) e delle “prime graphic” Sgrunt! e Testone (entrambe Sinnos), illustrate da Alice Coppini. Con Sgrunt! è stato finalista al Premio Laura Orvieto, mentre I dieci giorni dello scolapasta è il suo primo romanzo.

Angelo Mozzillo è un autore di libri per ragazzi. Ha pubblicato, tra l’altro, la serie Detective Linus (Il Battello a Vapore) e l’albo Io sono foglia (Bacchilega Junior), illustrato da Marianna Balducci, vincitore del Premio Andersen e del “SuperPremio Andersen” 2021. Con Terre di mezzo sono usciti anche gli albi Pesciolino è stato il primo, con le illustrazioni di Alice Piaggio, e Non mi aspettavo, illustrato da Francesco Faccia.

Alice Coppini è illustratrice di libri per bambini e ragazzi. Si è diplomata in illustrazione allo Ied e al MiMaster. Nel 2017 è stata selezionata per la Mostra internazionale degli illustratori alla Bologna Children’s Book Fair. Tra i titoli che ha illustrato troviamo L’erba magica di Tu Youyou (Editoriale Scienza), Il Signor Fortunato (Giralangolo), La nonna sul melo (Il Battello a Vapore), Il castello della felicità (Salani), Sgrunt! e Testone (entrambi Sinnos).

I dieci giorni dello scolapasta

Daniele Movarelli, Angelo Mozzillo

Terre di Mezzo

ISBN: 9791259960368

Pag. 128 - 14,00 €, 8+ anni