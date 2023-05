‘Il bambino che non poteva andare a scuola. Storia della mia infanzia durante le leggi razziali in Italia’, di Ugo Foà

La vita di un bambino che, in quanto ebreo, non può andare a scuola, e quando dà gli esami da privatista deve sedere all’ultimo banco. Il racconto festoso della Liberazione, e quello tragico dei parenti e degli amici deportati. La voce di uno degli ultimi testimoni della persecuzione degli ebrei in Italia, una storia toccante destinata ai ragazzi, con schede didattiche per aiutarli nel percorso di lettura sui momenti salienti del fascismo, della Seconda guerra mondiale e altro ancora.

Il bambino che non poteva andare a scuola

Ugo Foà

Manni

ISBN 9788836170401

Pag. 88 – 12,00 €, età +12