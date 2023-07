‘Il buio… oltre la scala’, di Ardoq & Pico

Una gallina scende le scale che portano alla cantina di casa. Il buio che avvolge quei pochi metri fa sembrare il percorso interminabile e trasforma anche il più piccolo rumore nel verso sinistro di un mostro feroce. Quando finalmente arriva in fondo alle scale e accende la luce, scopre la verità: là sotto non ci sono mostri, ci sono tutti i suoi amici, ciascuno con il proprio strumento musicale, che la aspettano per le prove della loro banda.

Il buio… oltre la scala

Ardoq & Pico

LibriVolanti

ISBN 9788894365092

Pag. 36 – 15,00 €, età 4+