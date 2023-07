‘Il caso Morel’, di Rubem Fonseca

Vilela, ex commissario diventato scrittore di gialli, si incontra in prigione con Paul Morel, ex artista incarcerato col sospetto di avere assassinato barbaramente una delle sue amanti – ritrovata in avanzato stato di decomposizione su una spiaggia di Rio de Janeiro. È stato Morel a chiedere di vedere Vilela, per fargli leggere dei brani di un manoscritto autobiografico in cui racconta la sua vita e (chissà?) la verità sull’omicidio. Vilela, che è in crisi creativa, accetta di leggere il libro di Morel, sempre più intrigato dall’ambiente descritto dall’artista: da una parte il gran mondo carioca tra il perverso e il gaudente, fatto di orge in grandi appartamenti lussuosi a Copacabana e di piccole angherie borghesi; dall’altra il sottobosco di prostitute, immigrati dalle zone povere e comuni degli anni Settanta. A poco a poco, i nomi dei personaggi vengono sostituiti da quelli reali, le scene del libro si sovrappongono a quelle della vita vera, Vilela a Morel, i cadaveri ai morti di fame, i romanzi ai diari, fino alla risoluzione dell’enigma... O forse era la fine del romanzo?

Il caso Morel

Rubem Fonseca

Fazi Editore

ISBN: 9791259674302

Pag. 196 - 18,00 €