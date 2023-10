‘Il diritto di salvarsi’, di AA.VV.

Zakia grida la condizione delle donne afghane oppresse dai talebani, Madiana lascia l’Albania per studiare legge, Yvette scappa dalla cultura patriarcale del Camerun che la vuole immobile, Patrick è un imprenditore che denuncia la corruzione e per sopravvivere deve abbandonare il Camerun, Khayam un sedicenne afghano che fugge dal reclutamento forzato dei talebani. Quindici storie che narrano in prima persona il percorso verso l’affermazione di sé e del proprio diritto di stare al mondo.

“Questi racconti sono l’umanità che tracima oltre le sbarre, contengono le voci di chi ha attraversato il confine, disturbano, dicono chi siamo davvero. E così preparano il crollo dei muri e la possibilità che ci sia un futuro.” (Dalla prefazione di Annalisa Camilli).

DiMMi-Diari Multimediali Migranti è un progetto di narrazione di sé che dal 2012 dà voce direttamente ai protagonisti della migrazione, contrastando l’intolleranza e diffondendo l’idea che la diversità è una risorsa. L’archivio di DiMMi conta al momento quasi 600 testimonianze da oltre 50 Paesi.

Il diritto di salvarsi

AA.VV.

Terre di mezzo Editore

ISBN: 9791259961747

Pag. 240 - 14,00 €