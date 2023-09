‘Il ladro in caserma’, di Tobias Wolff

Il ladro in caserma, in uscita il prossimo 2 ottobre, Racconti Edizioni, è la novella che valse a Tobias Wolff il PEN/Faulkner Award e qui introdotta da Marco Peano, mette in scena un racconto epico in cui il prezzo da pagare per un errore “da ragazzi” rischia di essere incalcolabile. È l’estate del 1968 e al Fort Bragg, in North Carolina, ci sono tre nuove reclute ad affrontare il duro e a tratti assurdo addestramento da paracadutisti. La partenza per il Vietnam è vicina e le manifestazioni contro la guerra di quegli anni rimangono fuori e lontane dal microcosmo della caserma. Philip Bishop si lascia alle spalle Seattle e una storia familiare travagliata. Insieme a lui ci sono Hubbart e Lewis, anche loro matricole di questa scuola di preparazione alla guerra che diventa presto scuola di vita. Il Quattro luglio presidiano insieme un deposito di munizioni arrivando a compiere gesti avventati e ai limiti dell’insensatezza: ne nasce un rapporto quasi simile all’amicizia. Uno dei tre, però, è un ladro: piccoli furti giovanili, forse; o forse gesti disperati che lo portano a scontrarsi con la propria natura. In un centinaio di pagine, Wolff costruisce una struttura narrativa fatta di punti di vista diversi, di dettagli apparentemente insignificanti, di verità e bugie che uno dei tre protagonisti sta tessendo ai danni del lettore. Chi è che ruba in caserma? Chi sta mentendo e chi racconta la verità?

Tobias Wolff (Birmingham, Alabama) è tra gli autori di racconti più antologizzati negli Stati Uniti. Fra gli altri premi, le sue storie gli sono valse diversi O. Henry Prize, il Los Angeles Times Book Prize, il REA Award, il PEN/Faulkner Award, il PEN/Malamud Award, lo Story Prize e la National Medal of Arts consegnatagli da Obama nel 2014. Dal suo Un vero bugiardo (Einaudi) è stato tratto il film Voglia di ricominciare con De Niro e DiCaprio. In italiano sono apparsi sempre con Einaudi anche Nell’esercito del faraone, Quell’anno a scuola e La nostra storia comincia.



Il ladro in caserma

Tobias Wolff

Racconti Edizioni

ISBN: 9791280854087

pag. 114 - 13,00 €