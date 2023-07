‘Il letto di pietra’, di Margaret Atwood

Il letto di pietra, la nuova e immaginifica raccolta di racconti mai usciti prima d’ora in Italia, segna il ritorno in grande stile di Margaret Atwood, che in queste pagine combina realismo e folklore, la letteratura delle donne e quella distopica, in un clima che sembra impazzito e invece è solo il nostro. Non è un caso che gli Amazon Studios ne stiano realizzando un film con l’attrice premio Oscar Julienne Moore e Sandra Oh, per la regia di Lynne Ramsay.

Verna è quella che definiremmo una vedova seriale. Tutti i suoi precedenti quattro mariti sono morti per «cause naturali» e dopo l’ultima dipartita si sta concedendo una riposante crociera nell’Artico. Sam invece è un antiquario un po’ canaglia che ha acquistato un container il cui contenuto segreto sarà una sorpresa orribile. Constance ha avuto ragione di chi la derideva per la sua dedizione al romanzo fantasy, fra draghi e principesse, gnomi e streghe. Oggi è diventata famosissima e ha rinchiuso nelle pagine dei suoi libri tutti quelli che le hanno arrecato dei torti. Nessuno di questi racconti, a ben guardare, si esaurisce nella dimensione mondana, c’è sempre un portale che ci fa accedere a un luogo più segreto e appartato. Il letto di pietra ci restituisce una Atwood ispiratissima che ci dà un’ulteriore prova della sua visionaria capacità di anticipare le tendenze e gli eventi del mondo che verrà.

Margaret Atwood (Ottawa, Canada) di recente ha vinto il suo secondo Booker Prize con I testamenti, ideale seguito dell’acclamato Racconto dell’ancella, già diventato una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni. Dal 2018 Racconti sta pubblicando le sue raccolte di short stories: Fantasie di stupro, L’uovo di Barbablù, Consigli per sopravvivere in natura. Il letto di pietra è uscito originariamente nel 2014 ed era ancora inedito in Italia.

