‘Il libro blu di Nebo’, di Manon Steffan Ros

Dopo un disastro nucleare, Rowenna e suo figlio Dylan, quattordici anni, sono tra i pochissimi sopravvissuti nella campagna del Galles settentrionale. Rimasti soli in un cottage isolato su una collina, dopo che gli altri abitanti sono morti o hanno abbandonato le città e villaggi del circondario, si trovano costretti a adottare nuovi metodi per sopravvivere. Senza elettricità né accesso alle tecnologie moderne, devono tornare alle origini e non hanno altra scelta se non quella di riappropriarsi di uno stile di vita rurale. Mentre diventano sempre più abili e forti, la relazione tra di loro cambia in maniera sottile, dal momento che Dylan è costretto a crescere prima del tempo e a addossarsi la responsabilità da adulto, specialmente dopo la nascita inspiegabile di una sorellina. Nonostante la complicità che li lega, madre e figlio custodiscono i rispettivi segreti, che emergono sotto forma di pensieri che vanno a riempire un quadernetto dalla rilegatura blu trovato in una casa ormai disabitata. Grazie alle riflessioni complementari dei due protagonisti, tra continui paragoni della vita com’era e della vita com’è, il quadernetto diventa un confidente leale, simbolo del futuro dell’umanità e insieme riscrittura dei dettami su cui rifondarlo.

Il libro blu di Nebo

Manon Steffan Ros

Neri Pozza

ISBN: 9788854525405

Pag. 144 - 17,00 €