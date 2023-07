‘Il Nodo di Gordio’, di Ernst Jünger e Carl Schmitt

«"Oriente e Occidente": negli avvenimenti mondiali questo incontro rivendica un’importanza capitale. Fornisce il filo conduttore della storia» scrive Ernst Jünger in limine al suo Nodo di Gordio. Un incontro, tuttavia, che nella storia si è spesso trasformato in scontro: «Con tensione sempre rinnovata i popoli salgono sull’antico palcoscenico e recitano l’antico copione. Ciò che carpisce il nostro sguardo è soprattutto il fulgore delle armi che domina la scena». Sono pagine apparse per la prima volta nel 1953, ma sembrano scritte oggi. L’eterno dualismo, infatti, divampa più che mai nella contrapposizione planetaria tra l’Occidente globale liberaldemocratico e l’Oriente dello Stato totale. Ma per Jünger il nodo Oriente-Occidente è una polarità elementare, archetipica, simbolica, che contrassegna in modo costante l’umanità intera nella sua sostanza, e ogni singolo uomo nella sua anima. È l’opposizione tra mythos ed ethos, potere tellurico e luce, dispotismo e libertà, arbitrio e diritto. Una visione che tuttavia non poteva trovare perfettamente concorde l’amico Carl Schmitt, che due anni dopo l’uscita del Nodo di Gordio replica con uno scritto in cui a quell’archetipica polarità sostituisce la contrapposizione storico-dialettica fra terra e mare: da una parte il mondo continentale dell’Oriente (Russia e Asia, ovvero il nomos), dall’altra il mondo marittimo dell’Occidente (Inghilterra e America, ovvero la techne). Nel mezzo, l’Europa. E se anche negli auspici Jünger e Schmitt divergono (l’uno convinto della necessità di uno « Stato mondiale », l’altro fautore della formazione di «grandi spazi» geopolitici), i due ritrovano un’intesa nel prefigurare un’Europa «centro di gravità», capace di favorire, come Terza Forza, «l’unità del pianeta».

Il Nodo di Gordio

Ernst Jünger e Carl Schmitt

Adelphi

ISBN: 9788845937354

Pag. 238 - 14,00 €