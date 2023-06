‘Il paziente’, di Juan Gómez-Jurado

Il dottor Evans, prestigioso neurochirurgo, si trova di fronte a un bivio terrificante: se il suo prossimo paziente esce vivo dalla sala operatoria, sua figlia Julia, sette anni, morirà per mano di uno psicopatico. E il suo prossimo paziente non è un uomo qualunque: l’uomo che Evans deve uccidere se vuole rivedere sua figlia è il presidente degli Stati Uniti. Inizia così un disperato conto alla rovescia per il dottor Evans, che si trova ad affrontare un dilemma morale impossibile. Dietro a questo mistero si cela una figura ben nota ai lettori di Regina Rossa: il signor White in persona. Con la sua consueta maestria, Juan Gómez-Jurado dà vita a un romanzo appassionante che si svolge nell’arco di sessantatré frenetiche ore. Un nuovo, avvincente intrigo che conquista il lettore a partire dalle prime pagine senza lasciargli più un attimo di tregua.

Il paziente

Juan Gómez-Jurado

Fazi Editore

ISBN: 9791259673206

Pag. 424 - 20,00 €