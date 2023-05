‘Il tempo delle ciliege’, di Agnès de Lestrade e illustrato da Valeria Docampo

C’era una volta un paese di tutti i colori, ma un giorno un ciclone se li portò via. Da quel momento ogni cosa è cambiata: la frutta non ha più sapore, i fiori si sono spenti, il mare non è che una lastra nera e gli abitanti non sanno cosa sia la gioia. Finché la piccola Nina scopre una vecchia scatola con dentro cinque matite...

Agnès de Lestrade è tra le principali autrici francesi per l’infanzia e ha firmato decine di libri. Con Terre di mezzo Editore, insieme a Valeria Docampo, ha pubblicato anche Il Piccolo Principe, Domani inventerò, La piccola tessitrice di nebbia e La grande fabbrica delle parole, tradotto in trenta lingue.

Valeria Docampo è un’amatissima illustratrice argentina. Laureata in Graphic design e Arti visive, tiene corsi universitari e si dedica all’illustrazione per bambini, lavorando per editori di cinque continenti. In Italia con Terre di mezzo Editore, ha pubblicato, tra gli altri: Una casa di nuovo, La Valle dei Mulini, Domani inventerò, Il Piccolo Principe, La piccola tessitrice di nebbia e La Grande fabbrica delle parole.

Il tempo delle ciliege

Agnès de Lestrade

Terre di mezzo

ISBN: 9791259961112

Pag. 40 – 16,00 euro età 4+