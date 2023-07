‘Io albero, io bambino’, di Sylvaine Jaoui, illustrato da Anne Crahay

Il ciclo di vita di una pianta e quello di un essere umano in un albo illustrato pieno di significato, impreziosito dal tratto di Anne Crahay. Il dialogo tra due semini che raccontano l’uno all’altro la propria trasformazione – gestazione, nascita, crescita – scoprendo di avere tantissime cose in comune.

Tagli di dimensioni e forme differenti rivelano ai lettori i dettagli delle pagine successive, per una lettura esplorativa. Testi brevissimi riescono a rendere semplici messaggi profondi, nella traduzione di Chiara Carminati. Stampato su carta proveniente da foreste certificate FSC.

Io albero, io bambino

Sylvaine Jaoui

Lapis

ISBN 9788878748330

Pag. 48 – 15,90 €, età 4+