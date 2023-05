‘L’alleanza dei bambini’, di Pija Lindenbaum

In una verde radura tra i boschi, vive una comunità di bambini divisa in due gruppi. I Fiordasoli guardano le nuvole, giocano e imparano. I Giralisi lavano i calzini e pelano le patate. Lacapa, inflessibile, veglia su tutti e decide quali sono i confini da non superare. Sembra un microcosmo imperturbabile fino a quando qualcuno comincia a domandarsi cosa sia giusto, cosa ci sia oltre la linea bianca invalicabile e a immaginare una convivenza diversa.

Libro vincitore dello Snöbollen Award 2021, che premia il miglior albo illustrato svedese dell’anno.

Pija Lindenbaum è una delle autrici di albi illustrati più famose di Svezia. Ha esordito nel 1990 con Else-Marie e i suoi sette piccoli papà (pubblicato in Italia da Il Barbagianni). Da allora ha creato numerosi titoli di successo, tradotti anche all’estero, e ha ottenuto diversi riconoscimenti sia in patria sia a livello internazionale, tra cui il prestigioso Premio August e il Deutscher Jugendliteraturpreis. Per Terre di mezzo Editore è uscito anche Barboncini e patatine.



L’alleanza dei bambini

Pija Lindenbaum

Terre di mezzo Editore

ISBN: 9791259960412

Pag. 48 - 16,00 €