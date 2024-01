‘L’avventura del Metodo’, di Edgar Morin

Analogamente al baniano, l’albero i cui rami, cadendo a terra, si trasformano in nuove radici, Il metodo ha avuto origine dal congiungersi di molteplici esperienze esistenziali e intellettuali le cui ricadute hanno generato nuove arborescenze, distinte ma inseparabili dal ceppo che le ha fatte nascere. Da questo baniano in continuo sviluppo sono scaturite ramificazioni educative, sociologiche, politiche, che consentono al pensiero complesso di concretizzarsi e di fiorire. Attraverso questo cammino della vita nella mente e della mente nella vita, il libro traccia la via per una rifondazione dell’umanesimo con le idee del Metodo.



L’avventura del Metodo

Edgar Morin

Raffaello Cortina Editore

ISBN: 9788832855548

Pag. 160 - 18,00 €