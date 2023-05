‘L’avventura terrestre’, di Mauro Covacich

C’è un uomo di mezza età che compare dentro una cabina mentre un ragazzo, il bagnino, nella stessa cabina, sta avendo un rapporto sessuale con una sua coetanea molto coinvolta. È reale o è una allucinazione? È visibile solo al ragazzo, pare, perché la ragazza non sembra essersene accorta. E infatti l’uomo annuncia: “Morirai”. È la prima di molte apparizioni al ragazzo. Diversi anni dopo, il protagonista si sottopone a una visita di controllo per quello che credeva un banale fastidio all’orecchio, ma l’otorinolaringoiatra gli paventa una probabile presenza di una neoformazione al cervello e gli prescrive una risonanza. Da qui comincia il travaglio del nuovo eroe disegnato da Mauro Covacich, in attesa dell’esame e del suo esito. Un viaggio tragicomico, in cui deve fare i conti con la propria vita; deve creare nuovi equilibri con la propria compagna; deve mettere a posto le cose con l’amante prima che qualcosa di irreparabile accada (e, in sua assenza, qualcuno scopra le loro mail). Non manca un tentativo, maldestro, di mettere fine alla propria vita. Tutto sembra precipitare verso il risultato dell’esame. E tutto è scandito - sino alla mattina della visita - dalla presenza ondivaga di quella figura enigmatica che sin da ragazzo lo accompagna. Un nuovo tassello dell’opera vasta, coerente e attraversata da una profonda unità di Mauro Covacich.

Mauro Covacich (Trieste, 1965) è autore della raccolta di racconti La sposa (2014, finalista premio Strega) e di numerosi romanzi. Presso La nave di Teseo ha pubblicato in una nuova edizione il “ciclo delle stelle”, A perdifiato (2003), Fiona (2005), Prima di sparire (2008), A nome tuo (2011, da cui Valeria Golino ha tratto il film Miele), La città interiore (2017, finalista premio Campiello), Di chi è questo cuore (2019), Colpo di lama (nuova edizione 2020) e il saggio Sulla corsa (2021). Nel 1999 l’Università di Vienna gli ha conferito l’Abraham Woursell Award. Vive a Roma.

L’avventura terrestre

Mauro Covacich

La nave di Teseo

ISBN: 9788834613122

Pag. 336 - 20,00 €