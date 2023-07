‘L'Era della Comunicazione. Dai giornali a Wikileaks’ di Umberto Eco

Come sono cambiati i media, con quali meccanismi e quali stratagemmi, nell’“Era della Comunicazione”? Umberto Eco osserva la stampa, la televisione, fino ad arrivare a internet, interrogandosi sui linguaggi dei media, le loro strategie di manipolazione, le loro reciproche influenze, in un’ottica che vede già i vari media come sistema integrato. Lungo questa evoluzione, Eco addita meccanismi che sono tuttora attualissimi, e che anzi andrebbero tenuti ben presenti nel guardare all’informazione contemporanea, dalla televisione al web. L’informazione non si inquina solo o tanto con notizie false. Il rumore, la confusione, le retoriche dell’eccesso sono solo alcune delle caratteristiche che, ora come allora, segnano “l’Era della Comunicazione”.

L'Era della Comunicazione. Dai giornali a Wikileaks

Umberto Eco

La nave di Teseo

ISBN: 9788834613474

Pag. 80 - 12,00 €