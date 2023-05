‘L’orizzonte di notte non esiste’, di Nello Scavo

Questo racconto è una riflessione sui migranti, che interseca narrativa e inchiesta. In poche pagine, con una lingua suggestiva e un ritmo da reportage, Nello Scavo racconta del viaggio in cui cerca di arrivare dalla Somalia all’Etiopia – ma la guida non lo accompagna, perché è troppo pericoloso per un walking dollar.

Racconta di Simba, il bambino ivoriano soccorso dalla nave Mare Jonio nel 2019, forzando il blocco del governo italiano, insieme agli altri 20 “invasori col pannolino” e ad altre 80 persone.

Racconta dei bambini siriani che ad Antiochia lavorano per poche lire al giorno come calzolai, panettieri, raccoglitori di patate.

Racconta del campo profughi di Moira, in Grecia, e di coloro che da lì provano a fuggire e vengono spogliati dai poliziotti per vedere se nascondono documenti; e anche ai bambini sono tolti i pannolini nel caso vi sia qualche passeur proprio in un Pampers.

Racconta dei sudamericani che provano a oltrepassare il confine dal Messico verso gli Usa, dove i contrabbandieri sono pagati per lanciare al di là del muro, chiusi in sacchi, dei bambini come fagotti.

Un lavoro toccante che ricorda l’assurdità del concetto di “confine”, soprattutto quando dall’altra parte c’è un essere umano che ha bisogno di valicarlo.

Nello Scavo è inviato speciale di “Avvenire”. Reporter internazionale, cronista giudiziario, corrispondente di guerra, collabora con diverse testate estere fra cui “The New York Times”, “The Washington Post”, “The Guardian”, “Le Monde”, “El Pais”, “El Mundo” e altri. Ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da varie zone “calde” del mondo. Negli ultimi anni ha trascorso molto tempo sulle navi di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, e nel gennaio 2019 è stato il primo giornalista a salire a bordo della Sea Watch 3. Ha pubblicato vari libri, l’ultimo è Kiev (Garzanti, 2022).

L’orizzonte la notte non esiste

Nello Scavo

Manni Editori

ISBN: 9788836172023

Pag. 48 - 8,00 €