‘La Divina Commedia - Inferno’, a cura di Enrico Malato

Avvicinandosi alla conclusione, dopo i 9 tomi già pubblicati, la NECOD dà inizio alla pubblicazione del volume più atteso: il VI, riservato a La Divina Commedia, che è l’unico di un’opera unitaria articolato in più tomi, resi necessari dall’ampiezza e dalla complessità dell’opera stessa; per cui sono statiti previsti 3 tomi distinti, riservatiti ciascuno per intero a una cantica ? Inferno, Purgatorio, Paradiso ?, e un quarto tomo, in 2 partiti, per tutti i cosiddetti “paratesti”: Introduzione, Bibliografia generale, Nota al testo e Apparato delle varianti, Disegno della Divina Commedia, Indici vari, Dizionario della Divina Commedia. Esce ora il primo tomo, l’edizione integrale dell’Inferno, di cui nel settembre 2021, imposta dalla necessità di far coincidere l’annuncio con la data attesa del Settecentenario dantesco: 13-14 settembre 2021, è stata anticipata una “Edizione esemplare”.

Questa opera nel loro complesso offrirà un’edizione de La Divina Commedia quale per ampiezza di documentazione, novità testuale e di interpretazione, non meno che la ricchezza e la varietà degli strumenti di ricerca e interpretazione del testo, che non ha precedenti nei 700 anni di storia della critica dantesca: e sarà un ausilio prezioso imprescindibile in ogni futura ricerca sul poema di Dante.

La Divina Commedia, Inferno

Enrico Malato

Salerno Editrice

ISBN: 9788869737770

Pag. 900 - 65,00 €