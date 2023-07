‘La felicità è una tazza di tè’, di Eulàlia Canal e le illustrazioni di Toni Galmés

Orso ha perso gli occhiali, Tasso ha perso il sonno, Lupo è in cerca di amici, ma Scoiattolo batte tutti: si è messo in testa di trovare... la felicità!

“Ah, e com’è la felicità?” gli chiede Orso. “Non lo so ancora”, risponde Scoiattolo, “ma ne parlano tutti...”. Così parte per un lungo viaggio, per cercare la mitica Mucca che Ride di cui ha tanto sentito parlare...

Eulàlia Canal, autrice catalana di libri per bambini e ragazzi, lavora come psicologa. Ha vinto il Premio Barcanova de literatura infantil y juvenil. In Italia è uscito I fantasmi non bussano alla porta (Valentina edizioni).

Toni Galmés. È un illustratore catalano. Insegna Storia del Teatro all’Università di Barcellona. Ha illustrato, tra l’altro, la serie per primi lettori La casita bajo tierra (Penguin Random House Spagna).



Terre di Mezzo

ISBN: 791259961495

Pag. 56 - 14,00 €, età 5+