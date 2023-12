‘La felicità segreta degli gnomi’, di Lauren Soloy

Minoletta canta storie, Finn Rusco fila la tela del ragno, Bea Nocciola è bravissima a pettinare le code degli scoiattoli e ogni mattina da lei c’è la fila! D’estate, notti di balli e canti. In autunno, il saluto alle oche migratrici. E quando l’inverno arriva, tutti al calduccio in letargo sotto le coperte, mentre crescono le lunghe barbe… Per risvegliarsi, infine, al salir della luna dei bucaneve, che saluterà l’arrivo di una nuova primavera.

Un viaggio nel minuscolo mondo segreto degli Gnomi, con un taglio contemporaneo ed ecologista che invita a scoprire, a contemplare e a vivere con consapevolezza il proprio essere nella natura e il trascorrere del tempo e delle stagioni.

La felicità segreta degli gnomi

Lauren Soloy

Terre di mezzo Editore

ISBN: 9791259961716

Pag. 103 - 15,00 €