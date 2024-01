‘La matita’, di Hyeeun Kim

Una matita viene temperata, i trucioli cadono a terra e diventano alberi, sempre più alti, sempre più fitti: nasce una foresta, popolata da volpi, lepri, uccelli. Ma a un tratto gli animali scappano spaventati: sono arrivati gli uomini, che tagliano gli alberi e li portano in fabbrica, per produrre... matite colorate! In vendita al colorificio, vengono acquistate da una bimba, che le userà per ridare vita all’intera foresta.

Un silent book per tutte le età, che emoziona e fa riflettere sul nostro rapporto con la natura.



La matita

Hyeeun Kim

Terre di mezzo editore

ISBN: 9791259961419

Pag. 44 - 18,00 €