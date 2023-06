‘La mia vita con Fernando’, di Sara Volpi

Quando meno te lo aspetti, tutto può cambiare. La vita talvolta ti mette con le spalle al muro e l’unica cosa che puoi fare è reagire.

Ma cosa si nasconde dietro una malattia? Quali emozioni, pensieri, domande si pone chi si trova all’improvviso a combattere? Quali possono essere le conseguenze dirette e di riflesso, per chi assiste impotente a un cambiamento radicale della vita? In questo volume, la storia di una delle tante persone che ha lottato contro il cancro e che ricostruisce il proprio percorso, raccontandosi con la volontà di fornire un testo che sia di conforto e incoraggiamento per affrontare le sfide con positività e nella consapevolezza che non si è mai soli.

La mia vita con Fernando

Sara Volpi

Effigi

ISBN: 9788855245791

Pag. 68 - 10,00 €