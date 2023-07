‘La misteriosa prova del 9’, di Bruno Jannamorelli

Gianni e Claudia, come tanti bambini, pensano che la matematica sia difficile. Nonno Beppe riuscirà a fargli cambiare idea proponendo giochi matematici, antichi schemi della moltiplicazione e svelando i misteri della prova del 9. Grazie all'amico pastore Gigi Il Bersagliere, i bambini impareranno persino a ricavare le tabelline usando le dita delle mani, per non sbagliare mai più un calcolo!

La misteriosa prova del 9

Bruno Jannamorelli

Dedalo

ISBN 9788822048493

Pag. 64 – 10,00 €, età 9+