‘La personalità dell’ape’, di Stephen Buchmann

Edizione italiana di "What a bee knows. Exploring the Thoughts, Memories, and Personalities of Bees", La personalità dell’ape. Pensieri, ricordi, emozioni di Stephen Buchmann è il nuovo volume della collana Connessioni di Edizioni Ambiente. Un saggio brillante e avvincente che racconta il mondo delle api come non è mai stato fatto prima.

Attraverso i vari capitoli, Buchmann ci guida in un affascinante viaggio alla scoperta dell’universo alieno degli impollinatori, esplorando il loro modo di vivere in comunità, i loro sentimenti e percezioni, la loro relazione con i fiori e il ruolo essenziale che svolgono per la biodiversità e quindi per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il libro, inoltre, esplora le loro capacità cognitive e la loro consapevolezza di sé, offrendoci un ritratto inedito di questi animali straordinari, ancora in grado di stupirci dopo decenni di studi.

La personalità dell’ape. Pensieri, ricordi, emozioni

Stephen Buchmann

Edizioni Ambiente

ISBN: 9788866273899

Pag. 368 - 23,00 €