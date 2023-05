‘La picciona innamorata’, di di Renata Prevost

Il racconto si srotola come un giallo e dunque la verità si conoscerà alla fine. Il tempo è un non tempo e le interpretazioni restano aperte, si accavallano la prima e le terze persone al punto che i personaggi si scambiano fra loro.

Sul fondo un’anziana madre che ci sta per lasciare. Una narrazione semplice ma ricercata sulla vita e sulla vecchiaia, senza parlarne, perché la vecchiaia non esiste più, esiste la malattia ma tutto il resto è vita, l’età solo un fatto anagrafico.

«Questo romanzo racconta i nostri tre livelli di esistenza – l’istinto animale, la riflessione umana, i casi della vita – che si dipanano e diventano il filo rosso dell’amore eterno. Una favola per adulti che non smettono di credere, tentare, sognare, amare».

Renata Prevost. Una vita passata attraverso la parola, nel mondo della pubblicità italiana, dalla metà degli anni ’70 fino ai primi anni 2000 tra Ogilvy, Tbwa, Young & Rubicam, Pubblimarket. Negli anni co-fonda Garage, agenzia pubblicitaria e casa di produzione cinematografica, e la media agency Orchestra, vincendo premi in tutto il mondo e collaborando con grandi marche internazionali, nel giornalismo, come critico pubblicitario prima e giornalista di costume e attualità poi, tra cui “Zoom“, “Abitare“, “Amica“, “Repubblica“, “Corriere della Sera“ e “io Donna“. Ha diretto Nuovo e fondato il giornale di immagini e approfondimento On Magazine. Esordisce come scrittrice con I Creativi Italiani (Lupetti&Co.), Voci nella Città (Idea Books) e il romanzo Ciao sono io (ExCogita). Con Maria Pia Angelini pubblica il racconto per bambini Le dita nella torta (Valentina Edizioni) e, con il fotografo Carlo Orsi, Il singolo dettaglio (Skira) e Io sorrido tu sorridi (Valentina Edizioni).

La picciona innamorata

Renata Prevost

elemento115

ISBN: 9788899498559

Pag.: 144 - 10,00 €