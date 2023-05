‘La porta del non ritorno’, di David Diop

Il romanzo, in libreria da Aprile, dell’autore di Fratelli d’anima, tradotto in piú di trenta Paesi, un inno all'amore e alla libertà che rivede la storia di un personaggio realmente esistito e da troppo tempo dimenticato. La porta del non ritorno è il soprannome dato all'isola di Gorée, da dove sono partiti milioni di africani durante la tratta degli schiavi. Ed è qui che inizia la storia del botanico Michel Adanson (1727-1806), il primo naturalista bianco a recarsi in Senegal. Il suo obiettivo era un’enciclopedia completa della fauna africana. Quando Adanson viene a sapere della tragica scomparsa di una giovane donna, però, la sua spedizione punta a raggiungere una nuova destinazione. E la trova: in un villaggio nella giungla la misteriosa Maram vive come guaritrice per sfuggire agli schiavisti. Adanson si innamora di lei e si rende conto sempre di più che la sua visione del mondo occidentale bianco è obsoleta. Ma ciononostante, non riesce a salvare Maram dal suo destino...

DAVID DIOP è nato a Parigi ed è cresciuto in Senegal. Attualmente vive nel Sud-ovest della Francia, dove insegna letteratura francese presso l’Università di Pau. Con Fratelli d’anima, suo secondo romanzo tradotto in più di trenta Paesi, ha vinto il premio Goncourt des Lycéens 2018, il Premio Strega Europeo 2019 e l’International Booker Prize 2021.

La porta del non ritorno

David Diop

Neri Pozza Editore

ISBN: 9788854524743

Pag. 224 - 18,00 €