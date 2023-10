‘Le femmine e i cani non possono entrare’, di Lilith

Troppe donne per pudore coprono lividi e abusi. Troppe minorenni sposano uomini anziani imposti dalla famiglia. Troppe non riescono a combattere il maschilismo che le schiaccia. Sradicate e isolate, vivono nella paura. Ma Lilith rifiuta di far passare il suo stesso calvario alla figlia: si ribella e scappa. Questo diario è la commovente e necessaria testimonianza di una rinascita che a molte è ancora preclusa.

Lilith, pseudonimo scelto dall’autrice per tutelare la sua identità, è nata e cresciuta in Bangladesh. Da oltre vent’anni vive in Italia.

Le femmine e i cani non possono entrare

Lilith

