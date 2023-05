‘Leggende friulane’ di Carlo H. De’ Medici

Terre pietrose e riarse con castelli turriti, villaggi miasmatici ed eremi desolati sono la tetra scenografia di una serie di evocativi racconti ispirati alle leggende e al folklore dell’area più occidentale del Friuli. Un Medioevo discronico dove i protagonisti sono cavalieri e dame, principi e popolane, ancelle e masnadieri, figure storicamente esistite e personaggi di fantasia, oltreché diavoli, fantasmi e raffigurazioni mitiche della tradizione locale.

Queste Leggende friulane (uscite per la prima volta nel 1924 e frutto di una ricerca appassionata durata anni) sono forse il lavoro più insolito e minuzioso di Carlo H. De’ Medici, lo scrittore e illustratore di Gradisca d’Isonzo dimenticato per quasi un secolo e oggi diventato “di culto” fra gli amanti del gotico e del bizzarro. Con il suo consueto stile raffinato e retró, denso di richiami esoterici, l’autore ci propone sei storie da lui illustrate (con lo pseudonimo di Cleo Miradic) in cui il macabro e il morboso sono la suggestione di sottofondo alle avventure cavalleresche che trattano, come nella migliore tradizione, di amore, morte, onore, peccato ed espiazione.

Di Carlo H. De’ Medici (1877-1956) si hanno scarne notizie. Visse per molti anni a Gradisca d’Isonzo; fu giornalista, scrittore, illustratore e studioso di scienze occulte. Si dedicò in prevalenza al gotico. Le sue opere principali nella narrativa, tutte illustrate dall’autore, sono state ripubblicate da Cliquot: Gomòria (1921; ed. Cliquot 2018), I topi del cimitero (1924; ed. Cliquot 2019) e Leggende friulane (1924; ed. Cliquot 2023). Scrisse anche testi di occultismo ed esoterismo di difficilissima reperibilità.

Antonella Gallarotti (Gorizia 1955), bibliotecaria, ha pubblicato vari saggi e articoli di storia e cultura locale, tra cui Appunti su Gorizia come luogo letterario (2007), Carlo Michelstaedter e le fiabe (2017), Fiabe e leggende goriziane. Un racconto bibliografico (2017; nuova ed. 2022).

