‘Leopard Boy’, di Marco Innocenti

Il primo problema di Johnny Kipling è la timidezza. Il secondo sono i bulli, che a scuola non gli danno tregua. E il terzo sono i leopardi, che vivono accanto al suo quartiere e di notte si aggirano per le strade di Mumbai in cerca di prede. Una sera Johnny viene azzannato, si salva ma si trasforma in ragazzo-leopardo. Adesso non è più il marmocchio indifeso di prima: ha la forza e l'agilità di un leopardo, ed è pronto a usare i suoi poteri contro i bulli. Ma qual è il confine tra giustizia e vendetta? Johnny lo scoprirà con l'aiuto di Anita, la saggia e misteriosa tata di famiglia...

Leopard Boy

Marco Innocenti

Edizioni Corsare

ISBN 9788899136833

Pag. 120 – 12,00 €, età 10+