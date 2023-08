‘Lettera a un vecchio (da parte di un vecchio), di Vittorino Andreoli

“Ho deciso di scrivere questa lettera, perché vorrei che ogni vecchio, uomo o donna, fosse consapevole della straordinarietà di aver raggiunto questa fase della vita.” L’ultimo capitolo della vita, come l’ultimo capitolo dei libri, è spesso anche il più interessante. E per spiegarlo in modo diretto e convincente Vittorino Andreoli usa la formula di una lettera appassionata come ha fatto anche in passato con successo. Una lettera che accompagna a prendere consapevolezza del proprio corpo e della propria mente, scoprendo le funzioni e le possibilità della senectus come la chiamavano i latini. A cosa serve una memoria per numeri e nomi o per dettagli geografici quando si passa da un teatro operativo ad uno fatto di sentimenti e di elaborazioni del pensiero? A una certa età serve soprattutto una memoria del ricordo, una memoria storica e sintetica. Più della precisione e della rapidità immediate conta la memoria lontana perché il vecchio rivive e racconta il passato. È lo stesso fenomeno della presbiopia che rende capaci i vecchi di vedere bene lontano e non vicino. Con la confidenza di un anziano che si rivolge a un anziano, Andreoli spiega perché è errato credere che il tema attorno a cui ruotano gli ultimi anni sia la morte. E invita a trasformare il senso che si ha di una società confusa e disordinata in un bisogno di essere utili, nel presente. Un comportamento che aiuta a mettere al centro il bisogno che hanno dei vecchi la famiglia e la società e a evitare il dolore dell’esclusione e dell’abbandono.

Lettera a un vecchio

Vittorino Andreoli

Solferino

