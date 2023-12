‘Lilli e Max festeggiano il Natale in famiglia’, di Dominique de Saint Mars, illustrato da Serge Bloch

Babbo Natale esiste? Max ci crede, Lilli non ne è sicura. Per ricevere i regali che desiderano, diventano due bambini modello. Ma una disputa familiare impedisce loro di passare il Natale con tutta la famiglia… Una storia che parla del Natale, una festa religiosa che è diventata la festa dei bambini. Natale è condivisione anche se talvolta ci sono solitudine, delusioni, assenze, gelosie... Ma per fortuna, porta quasi sempre felicità, affetto, calore e luce, nel cuore dell’inverno!

Lilli e Max festeggiano il Natale in famiglia

Dominique de Saint Mars

Calligram

ISBN 9782940728213

Pag. 48 – 5,90 €, età 6 - 12