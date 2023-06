‘Lingua e scrittura. Ultime lezioni’, di Émile Benveniste

Questo libro raccoglie le ultime lezioni tenute da Benveniste (1968-1969) e ne mette in luce le ambizioni di studioso di semantica e la volontà di costruire una teoria del linguaggio. Gli ultimi anni della sua vita intellettuale, fino all’ictus che lo lascerà afasico nel 1969, sono caratterizzati da un’attività intensa e testimoniano le sue grandi capacità poietiche: dalla creazione di nuovi concetti alle delucidazioni teoriche, e fino alle inedite analisi dedicate alla scrittura. Un volume che offre inoltre la possibilità di svelare un volto meno conosciuto del famoso linguista: se già ne abbiamo apprezzato l’ampiezza della riflessione intellettuale, ammirato la limpidezza dello stile e intravisto la direzione della ricerca, forse avevamo dimenticato la solidità, accoppiata al dinamismo, del suo ruolo di insegnante. O, per meglio dire, se il Benveniste studioso ha costruito il suo sapere – via via sempre più raffinato – in specifici campi linguistici; se il Benveniste ricercatore ha costruito la sua teoria articolo dopo articolo, a essere rimasti ancora ignoti finora erano gli strumenti didattici con cui egli ha costruito un ingegnoso meccanismo di trasmissione del sapere.

Lingua e scrittura. Ultime lezioni

Émile Benveniste

