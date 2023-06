‘Mamma ti leggo una storia’, di Nicola Cinquetti e le illustrazioni di Lucia Scuderi

La mamma è fin dal titolo la protagonista di questa corsa a perdifiato tra mari e monti che, a fine giornata, la porterà a raccogliere il meritato premio: il suo bambino le leggerà una storia tutta per lei… la sua storia! Testo breve, in rima e in stampatello maiuscolo, che scivola via rapido e si presta a essere imparato facilmente a memoria, per un tempo condiviso che finisce e ricomincia più volte.

Mamma ti leggo una storia

Nicola Cinquetti

Lapis

ISBN 9788878749153

Pag. 32 – 14,00 €, età 4+